У освобожденного из СИЗО КГБ Шклярова обострились проблемы со здоровьем 9 29.10.2020, 17:38

6,854

Виталий Шкляров

Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

Повторно выявлен COVID-19.

У политтехнолога Виталия Шклярова, просидевшего почти три месяца в СИЗО в Беларуси и выехавшего на днях в США обострились проблемы со здоровьем и вновь выявлен COVID-19, рассказал tut.by адвокат Шклярова Антон Гашинский.

— 28 октября в 3 часа ночи по московскому времени Виталий прибыл в Вашингтон, его сразу отвезли в госпиталь. Сейчас и ближайшую неделю он будет находиться там. К сожалению, ему пришел положительный тест на COVID-19 — повторный, я напомню в СИЗО он уже, судя по анализу, им переболел. Его сейчас обследуют, лечат сердце, проблемы с которым у него начались после перенесенной в СИЗО коронавирусной инфекции, — рассказал Гашинский.

Ранее сообщалось, что в сентябре у задержанного несколько дней держалась высокая температура. Гашинский 29 сентября рассказал, тест Шклярова на COVID-19 показал наличие антител, так что, вероятно, что он в начале сентября переболел коронавирусом. При этом ни его, ни сокамерников не изолировали, говорит адвокат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».