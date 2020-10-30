В ЕС зафиксировали рекордный рост экономики 30.10.2020, 19:56

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Прирост ВВП показал самые большие значения с момента публикации данных в 1995 году.

В третьем квартале 2020 года экономика стран еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на рекордные 12,7%. Также во всех государствах-членах Европейского союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Евростат.

Отмечается, что это был самый резкий рост, со времени начала публикации данных в 1995 году.

Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в ЕС.

При чем самый высокий квартальный рост зафиксирован в тех странах, которые показали самое большое падение в прошлом квартале: во Франции - 18,2%, Испании - 16,7 и Италии - 16,1%.

В то же время, по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с поправкой на сезонные колебания снизился на 4,3% в зоне евро и на 3,9% в ЕС, что представляет собой частичное восстановление после -14,8% и -13,9% соответственно в предыдущем квартале.

Евростат отмечает, что предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру.

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