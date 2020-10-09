Ученые: К концу века у людей появится дополнительная артерия 1 9.10.2020, 22:46

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Развитие и эволюция людей происходит гораздо быстрее, чем когда-либо за последние 250 лет.

Ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды заявили о том, что развитие и эволюция людей «происходит гораздо быстрее, чем когда-либо за последние 250 лет». По их словам, с конца ХІХ века у взрослых все чаще обнаруживается артерия в предплечье, которая обычно исчезает через восемь недель после рождения, сообщает «Популярная механика».

Обычно после исчезновения срединной артерии на ее месте появляются две другие: лучевая и локтевая. Но в последнее время ученые все чаще фиксируют случаи, когда у людей остаются три артерии.

Распространяться такая особенность начала примерно в 1880-х годах. Тогда она фиксировалась у 10% населения, к ХХ века количество случаев достигло 30%, в настоящее время артерия обнаруживается у 35% населения. Теоретически, у людей, которые родятся через 80 лет, точно будет и срединная артерия.

«Анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых с XVIII века, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается. То, что мы видим сейчас, указывает на значительный рост за довольно короткий период времени, когда речь заходит об эволюции. Это увеличение могло быть результатом мутаций генов, участвующих в развитии срединной артерии, или проблем со здоровьем у матерей во время беременности, или того и другого вместе. Если эта тенденция сохранится, то к 2100 году большинство людей будут иметь срединную артерию», - заявил один из авторов работы <Техан Лукас.

Ученые считают, что наличие срединной артерии выгодно организму, поскольку она увеличивает кровообращение и может быть использована в качестве замены при хирургических вмешательствах в других частях человеческого тела.

Старший автор работы профессор Мацей Хеннеберг сказал, что это является прекрасным примером того, как мы все еще развиваемся. Интересно, что эта артерия не единственный показатель того, что люди все еще развиваются. Сейчас все чаще фиксируются случаи, когда люди рождаются без зубов мудрости. Команда говорит, что это происходит из-за того, что человеческие лица становятся меньше и в них остается меньше места для этих зубов.

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