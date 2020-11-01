Шансы Лукашенко равны нулю 17 1.11.2020, 11:10

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Фото: «Радыё Свабода»

Режим вступил в стадию «осыпания».

«Уверен, что никто из лидеров белорусского протеста не надеялся на то, что Лукашенко выполнит хоть одно из требований ультиматума, выпустит всех политзаключенных, прекратит избиение протестующих и уйдет в отставку. Никто не рассчитывал, что кто-либо из банды Лукашенко адекватно оценит хотя бы экономический ущерб от происходящего, не говоря уже о политическом ущербе», - пишет в статье для «Ежедневного журнала» известный российский публицист Игорь Яковенко.

Противостояние в Беларуси – это конфликт между современностью и архаикой, между 19-м веком, когда основой экономики был «реальный сектор», и 21-м веком, в котором ведущую роль играют наука, технологии, торговля, финансы и сфера обслуживания.

Силовики остаются главной и единственной гарантией Лукашенко.Видео, на котором омоновцы врываются в квартиру и избивают женщин и детей, наглядно демонстрирует, как именно и кого защищают эти люди. А то, что они старательно прячут свои лица, убедительно свидетельствует о страхе, который они испытывают перед народом.

Пока наиболее вероятный сценарий белорусского противостояния – это постепенное «осыпание» режима Лукашенко, которое будет проявляться в умирании белорусской экономики в результате «итальянских» забастовок, в параличе власти, распоряжения которой готовы саботировать не только активно протестующие, но и «наблюдатели», в ослаблении поддержки Кремля, который в какой-то момент может принять решение о смене диктатора на менее токсичного, что откроет для протеста новое окно возможностей.

Шансы на быстрое падение режима есть. Шансов на то, что режим Лукашенко продержится и весь свой шестой президентский срок диктатор проведет в статусе главы государства, равны нулю. В борьбу с Лукашенко вступил его главный враг, которого никому не удавалось победить, – время.

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