В ВОЗ предостерегли от лечения коронавируса антибиотиками 3 18.11.2020, 22:25

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79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться.

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.

Об этом говорится в исследовании ВОЗ, передает РБК.

"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно результатам исследования, использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.

В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.

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