Инфляция близко 2 21.11.2020, 13:50

3,666

Российские фуры не просто так приезжали к Нацбанку.

Во дворе хранилища Нацбанка вчера утром было замечено несколько фур с российскими номерами 67 региона (Смоленская область), с надписью «Спецсвязь».

А уже через пару часов в обменниках снова появились свежеотпечатанные купюры. Совпадение? Не думаем! И сейчас объясним почему, пишет телеграм-канал НЕХТА Live.

Валюта самого «суверенного» государства печатается в России. В частности 5-ти и 10-ти рублевые купюры штампуются в Перми, на предприятии «Гознак». За доставку денег отвечает та самая «Спецсвязь», чьи машины сегодня были замечены около здания Нацбанка.

Соответственно, государевы люди снова попросили своих восточных благодетелей напечатать свежих деньжат для самой «ненаклоняемой» экономики в мире. И немедля пустили их в оборот.

Такие трюки не проходят просто так. Беспрерывно работающий печатный станок приводит к обесцениванию и без того не особо крепкой валюты — к инфляции. И судя по тому, с каким постоянством фуры «Спецсвязи» гоняют в Беларусь — долго себя ждать инфляция не заставит.

Одной из причин возникновения инфляции является установление уровня цен госструктурами без учета реальной экономической ситуации в стране. А поскольку лукашистским государством игнорируется не только реальная экономическая ситуация, но и любой здравый смысл, вывод напрашивается сам собой — обнищание населения и прочие финансовые коллапсы прекратятся только, когда в руководстве появятся нормальные специалисты, а не всякие послушные «куки» и «массандры». То есть — после падения режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».