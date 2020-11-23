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Около ста человек стоит в очереди в поликлинику Минска

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  • 23.11.2020, 10:48
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Около ста человек стоит в очереди в поликлинику Минска

Из-за нагрузки скорая едет от 4 часов и более.

Около ста человек стоит в очереди в 17 городскую клиническую поликлинику Минска. Некоторые больны и с температурой. Подписчики сообщают, что скорая едет от 4 часов и более, а то и вовсе не приезжает. К врачу попасть и взять больничный невозможно, пишет телеграм-канал «НЕХТА».

Дозвониться в справку для заказа талончика на приём к врачу по телефону также нет возможности, всегда занято. В стране «стабильности», где коронавируса нет.

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