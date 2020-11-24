«С нами Бог и правда, и мы обязательно дождемся того времени, когда Беларусь станет свободной» 24.11.2020, 9:17

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Как жодинские пенсионеры вышли на акцию мудрости.

Мужчины и женщины мудрого возраста выходят на традиционную акцию к магазину GREEN в Жодино каждый понедельник. У всех из них за плечами годы работы — на предприятиях, в школах и учреждениях города, выросли их дети, подрастают внуки, сообщает ex-press.by.

Этим летом у жодинских пенсионеров появилась общая идея и цель. По их словам, «выходят они, чтобы напомнить о сфальсифицированных в августе президентских выборах и о том насилии, которое до сих пор переживает народ — и молодые, и взрослые беларусы, а жодинцы — в их числе».

— Мы не хотим, чтобы молодое поколение жило так, как мы, и при той власти, в которой мы прожили 26 лет, — рассказали пенсионеры. — Но с нами Бог, с нами правда, и мы обязательно дождемся того времени, когда Беларусь станет свободной.

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