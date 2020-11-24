закрыть
24 ноября 2020, вторник, 10:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«С нами Бог и правда, и мы обязательно дождемся того времени, когда Беларусь станет свободной»

  • 24.11.2020, 9:17
  • 1,930
«С нами Бог и правда, и мы обязательно дождемся того времени, когда Беларусь станет свободной»

Как жодинские пенсионеры вышли на акцию мудрости.

Мужчины и женщины мудрого возраста выходят на традиционную акцию к магазину GREEN в Жодино каждый понедельник. У всех из них за плечами годы работы — на предприятиях, в школах и учреждениях города, выросли их дети, подрастают внуки, сообщает ex-press.by.

Этим летом у жодинских пенсионеров появилась общая идея и цель. По их словам, «выходят они, чтобы напомнить о сфальсифицированных в августе президентских выборах и о том насилии, которое до сих пор переживает народ — и молодые, и взрослые беларусы, а жодинцы — в их числе».

— Мы не хотим, чтобы молодое поколение жило так, как мы, и при той власти, в которой мы прожили 26 лет, — рассказали пенсионеры. — Но с нами Бог, с нами правда, и мы обязательно дождемся того времени, когда Беларусь станет свободной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип