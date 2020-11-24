Стачка набирает размах в Солигорске 2 24.11.2020, 11:32

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За утро к ней присоединились бригадир шахтеров, прораб и инженер.

«Утро бывает добрым», — пишет Стачком ОАО «Беларуськалий», сообщая о новых участниках забастовки в Солигорске.

На самом предприятии стачка пополнилась смелым человеком. 24 ноября вступил в стачку бригадир лавы, машинист горных выемочных машин рудника 3РУ ОАО «Беларуськалий» Журневич Сергей Юрьевич

Журневич Сергей Юрьевич

Ряды Стачкома ООО « Пассат» города Солигорска 24 ноября пополнил прораб СМР Забродский Артем Михайлович. Он полностью поддержал требования Стачкомов к руководству города и страны.

Забродский Артем Михайлович

24 ноября ряды стачки ОАО «ЛМЗ Универсал «Нива -Холдинг» пополнились еще одним смелым гражданином. В стачку вступил инженер-электроник ОАО «ЛМЗ «Универсал» Осипян Игорь Борисович.

Так держать, Солигорск! Гордимся смелыми!

Осипян Игорь Борисович

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