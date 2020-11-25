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Товарооборот Беларуси со странами ЕС с начала года сократился почти на 15%

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  • 25.11.2020, 19:07
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Товарооборот Беларуси со странами ЕС с начала года сократился почти на 15%

Отрицательное сальдо внешней торговли составило 1 млрд 98 млн долларов.

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—сентябре 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 14,7% до 8 млрд 313 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата, передает naviny.media.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 21,2% до 3 млрд 607,5 млн долларов, импорт — на 8,9% до 4 млрд 705,5 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—сентябре 2020 года составило 1 млрд 98 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—сентябре текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 49% (в январе—сентябре 2019-го — 43,3%), России — 46% (40,7%), ЕС — 17,5% (18,6%), остальных стран — 33,5% (38,1%). Импорт из стран ЕАЭС составил 49,8% общего объема импорта (в январе—сентябре 2019 года — 56,1%), из России — 49,4% (55,7%), ЕС — 20,4% (18,1%), остальных стран — 29,8% (25,8%).

За девять месяцев 2020 года зарегистрированы экспортно-импортные операции с 203 странами. Товары поставлялись на рынки 171 государства, импортировалась продукция из 178 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе—сентябре 2020 года были: Россия — 47,8% всего объема товарооборота; Украина — 7,4%; Китай — 7,3%; Германия — 4,2%; Польша — 4,1%; Литва — 2,3%, Великобритания — 1,8%; Казахстан и Нидерланды — по 1,4%; США и Италия — по 1,3%; Турция и Бразилия — по 1,2%.

Товарооборот с Россией по итогам девяти месяцев 2020 года составил 20 млрд 887,9 млн долларов, на 19,5% меньше, чем за январь—сентябрь 2019 года, в том числе экспорт — 9 млрд 484,4 млн долларов (-5,6%), импорт — 11 млрд 403,5 млн (-28,3%).

Товарооборот с Украиной составил 3 млрд 225 млн долларов (-26,7%), в том числе экспорт — 2 млрд 209,7 млн (-29,9%), импорт — 1 млрд 15,3 млн (-18,4%).

В Китай экспортировано товаров на 536,8 млн долларов (-1,1%), импортировано из КНР — на 2 млрд 664,2 млн (-2,8%). Товарооборот составил 3 млрд 201 млн долларов (-2,5%).

Товарооборот с Германией уменьшился на 20,7% до 1 млрд 827 млн долларов. Экспорт упал до 625,3 млн (-35,7%), импорт — до 1 млрд 201,7 млн (-9,8%).

Товарооборот с Польшей снизился на 9,4% до 1 млрд 784,5 млн долларов. Экспорт составил 870 млн долларов (-11,5%), импорт — 914,5 млн (-7,4%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.

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