«У предпринимателей есть богатый опыт и забастовок, и маршей, и борьбы» 2 27.11.2020, 15:06

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Архивное фото svaboda.org

Белорусский бизнес — с народом.

Покупательная способность населения падает, соответственно, индивидуальные предприниматели теряют доход, прогнозирует в комментарии газете «Белорусы и рынок» глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

— Малое предпринимательство соответствует экономическому положению всей страны. Покупательная способность сейчас крайне низкая, доходы населения не увеличиваются, и особенно это заметно в регионах. Индивидуальный предприниматель на рынке в провинции — это продать одну, максимум две вещи в день, заработать на хлеб и воду, вот и весь его бизнес сегодня. И предприниматели потихоньку сворачиваются. Уже сейчас очень много пустых мест на рынках, а зимой будет еще больше. Такая тенденция четко обрисовалась с весны. То есть пандемия коронавируса, закрытые границы, в том числе с Россией, потом общая ситуация в стране после августовских событий — все это сказывается на предпринимателях и еще скажется. На другое в нынешней общественно-политической ситуации рассчитывать не приходится. Для улучшения нужны реформы, стабильность, рост доходов, а мы имеем то, что имеем. При этом индивидуальные предприниматели, как никто другой, понимают цену свободы, демократических преобразований и экономических реформ, ведь только в этом случае может сохраняться и развиваться приватный бизнес.

Если же говорить о системе взаимоотношений малого бизнеса и власти, то она работает без сбоев. Подчеркну, что я говорю о взаимоотношениях с чиновниками экономического блока. Где-то, может быть, к нашим проблемам стали относиться даже более чувствительно. Думаю, сказывается общая ситуация, чиновники понимают, что людей не надо злить.

Например, с решением вопроса о продлении аренды площадок под лоточную торговлю плодоовощной продукцией в Минске для добросовестных продавцов нам понадобилось меньше месяца. В начале октября минские власти начали массово отказывать предпринимателям в продлении аренды мест под лотки. Но вопрос решен, грубостей не видели. Думаю, и чиновники понимали, что будет уничтожен удобный для минчан бизнес и работу потеряют около тысячи предпринимателей, налоги не пойдут в бюджет.

В министерствах экономического профиля понимают, что от платежей предпринимателей сейчас много зависит. Нас не слышит, скорее, низовой эшелон местной исполнительной власти, чиновники на местах в регионах.

Пока статистика показывает даже небольшой прирост зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, но надо учитывать, что несколько лет назад было падение на 31 %, этот уровень до сих пор не восстановился. Тем более, что трудно сказать, сколько зарегистрированных ИП работают в реальности.

Но предприниматели — это тоже народ, естественно, все очень сильно переживают из-за того, что происходит сегодня в нашей стране. Скажем так, неравнодушных нет. Для многих предпринимателей это ново — то, что они видят, для многих это ненормально, но у тех, у кого был опыт участия в акциях протеста индивидуальных предпринимателей, есть понимание того, как может поступать с протестующими другая сторона. Предприниматели от людей никуда не уходили, мы вместе с народом, мы вместе с людьми. Тем более, что у ИП есть свой богатый опыт и забастовок, и маршей, и борьбы. Но, повторюсь, для большинства предпринимателей все это, конечно, шок.

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