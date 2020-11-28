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ВОЗ зафиксировала рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

  • 28.11.2020, 21:33
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ВОЗ зафиксировала рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

Всего число заболевших в мире выросло до 61 299 371.

Как стало известно сайту Charter97.org, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 61 299 371.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда выявили 668 953 случаев заражения.

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