СМИ: Трамп объявит об участии в президентских выборах 2024 года 8 29.11.2020, 11:23

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Журналисты утверждают, что действующий президент США сделает это в день инаугурации Байдена.

Президент США Дональд Трамп может заявить об участии в выборах главы государства 2024 года в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Daily Beast.

По данным источников издания, Дональд Трамп уже обсуждает со своими советниками будущую кампанию 2024 года.

В частности, президент допускает возможность объявить о своем участии в выборах 20 января 2021 года.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голосов.

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