Один из охранников Путина покончил с собой прямо на территории Кремля 7 30.11.2020, 17:11

13,779

фото: telegram-канал Baza

По факту произошедшего проводится проверка.

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля, пишет «Медуза».

Об этом сообщает Baza, а также ТАСС со ссылкой на источники.

По данным Baza, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили Baza, что причиной произошедшего «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки».

Baza утверждает, что Захаров работал в 5 отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.

Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».