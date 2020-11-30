Белорусский рубль занял первое место по снижению к доллару на территории бывшего СССР 1 30.11.2020, 23:06

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На 22,73% увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-ноябре 2020 года.

На 22,73% (с 2,1036 до 2,5817) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—ноябре 2020 года. Это первый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 30 ноября 2020-го.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января—февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января—апреля — на 15,81% (второе), января—мая — на 14,57% (первое), полугодия — на 14,13% (первое), января—июля — на 15,93% (третье), января—августа — на 26,60% (первое), трех кварталов — на 25,51% (второе), января—октября — на 25,27% (второе).

В первой пятерке также Россия с ростом курса доллара за 11 месяцев на 22,54% (с 61,9057 до 75,8599 рубля), Кыргызстан — 21,76% (с 69,6439 до 84,7984 сома), Украина — 20,08% (с 23,6862 до 28,4428 гривны) и Таджикистан — 16,65% (с 9,6872 до 11,3 сомони).

Далее: Грузия — 15,65% (с 2,8677 до 3,3164 лари), Казахстан — 11,20% (с 381,18 до 423,87 тенге), Узбекистан — 9,54% (с 9.507,56 до 10.414,86 сума), Армения — 5,57% (с 479,70 до 506,40 драма) и Молдова — на 0,11% (с 17,2093 до 17,2289 лея).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Латвии, Литве и Эстонии — на 6,23% (с 0,8902 до 0,8347 евро).

За ноябрь доллар в Беларуси подешевел на 2,03%, разделив пятое место с Казахстаном. Впереди Россия (-4,38%), Латвия, Литва и Эстония (-2,35%). В остальных странах курс либо не изменился (Азербайджан, Туркменистан), либо вырос: в Украине — на 0,02%, Узбекистане — на 0,53%, Молдове — на 1,12%, Армении и Грузии — на 2,59%, Кыргызстане — на 3,67%, Таджикистане — на 9,29%.

За 11 месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 2,37% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

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