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Эксперты выяснили, как не заразиться короновирусом в автомобиле

  • 11.12.2020, 9:58
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Эксперты выяснили, как не заразиться короновирусом в автомобиле
фото: © istockphoto.com

Для получения результатов применялся метод компьютерного моделирования.

Специалисты из Университета Брауна в СШАпровели исследование на тему, как не заразиться короновирусом в автомобиле. Сценарий предусматривал нахождение в машине водителя, а также одного пассажира, сидящего с противоположной стороны (сзади справа). Для установления результатов применялся метод компьютерного моделирования, итоги были опубликованы в журнале Science Advances.

Сайт Charter97.org публикует краткий пересказ результатов эксперимента.

В ходе исследования один из соавторов — Асиманшу Дас выяснил, что воздушные потоки внутри машины (леворульная Toyota Prius, двигавшаяся со скоростью 80 км/ч) существенно влияют на шансы подцепить болезнь. Так, наихудшие условия для здорового человека складываются, если в автомобиле закрыты все окна и включен кондиционер. В этом случае концентрация вируса в салоне значительно увеличивается, что существенно повышает шансы заразиться.

Для того чтобы обезопасить себя в автомобиле, лучше всего открыть все окна: в таком случае образуются два сравнительно независимых воздушных потока с каждой стороны, при этом вероятность заражения водителя чуть выше — завихрения возвращаются вперед. Чуть менее эффективной оказалась схема, когда опущены противоположные от людей стекла — чтобы вирус сквозняком вылетал наружу. Если опустить стекло возле человека, то воздушные потоки вместе с частицами вирусов начнут проходить рядом, что увеличивает риск заболевания.

Также исследователи напоминают, что при обоюдном применении водителем и пассажиром медицинские маски неплохо защищают от респираторных заболеваний, однако даже в этом случае в машине образуется «вирусная нагрузка», если в течение 15 минут ехать с закрытыми окнами. Кроме того, вредоносные частицы продолжают содержаться в воздухе в течение трех часов.

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