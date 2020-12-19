Иммунолог назвал срок возникновения главного симптома коронавируса 19.12.2020, 11:41

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Он характерен в основном для тех пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал симптом, который отличает коронавирус от других респираторных инфекций. Причем характерен он в основном для тех пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме, пишет orthodox.od.ua.

Типичным симптомом, возникающим при коронавирусной инфекции, является утрата вкуса и обоняния. Это характерно также для гриппозных состояний, но в значительно меньшей степени. Происходит потеря чувств не сразу, а только на второй неделе манифестации болезни. При этом речь идет только о тех людях, которые переносят COVID-19 в легкой форме. У тяжелых пациентов к этому сроку уже возникает пневмония, поэтому их госпитализируют в больницу.

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