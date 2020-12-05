Семь выводов из войны Азербайджана с Арменией Юрий Бутусов

5.12.2020, 18:47

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Военный потенциал и уровень организации Баку оказались значительно выше.

Азербайджан опубликовал потери в войне в Карабахе - и что из этого следует?

2886 убитых, более 100 пропавших без вести. 1245 раненых продолжают лечение с госпиталях, заявило министерство обороны Азербайджана 3 декабря.

Армения 2 декабря опубликовала цифру в 2718 убитых - но не опубликовала цифру пропавших без вести, то есть армянские цифры далеко не окончательные. В виду оставления многих позиций, армянские потери пропавшими без вести должны после идентификации увеличить число погибших.

Число потерь за 44 дня сражения намного превосходит интенсивность потерь в войне на Донбассе и в первой карабахской войне.

Обе стороны теряли каждый день войны до 100 убитых! Причем очевидно, что в некоторые дни войны потери были гораздо выше средних показателей.

Какие первые выводы мы можем сделать по действиям азербайджанской армии из цифры опубликованных потерь?

1. Система наблюдательных пунктов армянской армии и организация боевой подготовки армянской артиллерии оказались на высоком уровне. Армяне вели корректируемый огонь по заранее пристрелянным целям и координатам. Хотя армянская артиллерия понесла огромные потери и многие части были практически уничтожены, артиллеристы оказались способны выполнять задачи даже при отсутствии прикрытия ПВО и огромных потерях.

Вывод: армяне действовали эффективно, и одержали бы успех, если бы противник действовали по ранее принятой тактике.

2. Азербайджанцы не смогли обеспечить полное господство в воздухе по всему всему фронту и полностью подавить все огневые средства противника, хотя имели превосходство в сенсорах, средствах электронной разведки, дронах. Они выявляли огневые средства достаточно медленно, и не могли быстро давить хорошо укрытые армянские батареи контрбатарейным огнем, не могли укрыться на ровной местности от огня артиллерии. Поэтому почти все потери армянской артиллерии на видео - работа дронов, которые применялись осторожно в виду наличия ПВО, и не могли быстро выбить все армянские огневые средства.

Вывод: дроны обеспечили решающее превосходство, но дроны не всесильны и не могут сами выиграть войну.

3. Азербайджан применил эффективную тактику самостоятельных действий пехоты, просачивание пехотных подразделений вглубь обороны противника на большую глубину. Тактика современная, неожиданная для противника в таком масштабе, она обеспечила успех. Однако уровень боевой подготовки многих пехотных подразделений для такой тактики оказался невысоким, что привело к большим потерям, в том числе пропавшими без вести. Тем не менее, даже такой различный уровень подготовки пехоты позволил решить азербайджанцам главную задачу - прорыв армянской обороны и сковывание противника на широком фронте. Это говорит о том, что недостатки подготовки войск азербайджанское командование компенсировало с помощью мотивации личного состава и целеустремленного оперативного руководства. Несмотря на большие потери обе армии сохраняли высокую мотивацию и боевой дух, пехота до последнего дня вела контактные бои.

Вывод: Мотивированная пехота даже под ударами с воздуха и даже при больших потерях способна оказывать сопротивление. Победу Азербайджана обеспечило комплексное применение всех родов войск, но решающее значение в продвижении и крушении обороны сыграла пехота.

4. Количество погибших ниже количество раненых в 2,5 раза. Видимо, в статистике дали только тяжелораненых, в любом случае возникают вопросы к качеству медицинского обеспечения, проблемам обеспечения средствами спасения и низкому уровню тактической медицины у азербайджанцев. Обычно потери раненых в разы превышают число погибших.

Вывод: тактическая медицина - это ключевая составная часть боевых действий, без комплексной отработки такмеда на всех уровнях потери будут высокими.

5. При прорыве обороны азербайджанцы понесли потери в результате огня армянской артиллерии, а при наступлении после прорыва потери связаны с быстрым продвижением пехотных подразделений, которые часто вступали в контактные бои с армянскими частями прикрытия. Потери азербайджанцев сопоставимы с потерями занимавших стационарную оборону армян. В горных условиях и учитывая ожесточенное сопротивление, такой результат, конечно, оправдывает победа.

Вывод: наступление на подготовленную оборону и неподавленные огневые средства может нанести наступающим в разы большие потери, однако современная тактика и технологическое преимущество соотношение потерь может радикально сократить.

6. Армения хорошо подготовилась к позиционной обороне. Однако Азербайджан гораздо лучше подготовился к маневренной войне и постепенно нейтрализовал превосходство армянской артиллерии с помощью дронов. После прорыва стационарных позиций армянская армия не имела сил для организации контрудара и прикрытия войск мобильными средствами ПВО. Азербайджан добился превосходства на избранном направлении. Если бы не превосходство в дронах и сенсорах, преимущество просто в обычных средствах вооружений не позволило бы добиться такой победы. Однако Азербайджан нашёл свою стратегию достижения превосходства и это принесло успех.

Вывод: Армия, подготовленная только для позиционной войны будет всегда проигрывать армии, которая готовится к маневренным боевым действиям, готова атаковать и контратаковать. Технологическое превосходство в определенных видах вооружений не может позволить наземным силам избежать контактных боев, однако уравнивает потери противников.

7. Цена победы в сражении с очень сильным противником оказалась высокой. Но военный потенциал и уровень организации Азербайджана оказались значительно выше. Нет, не только само по себе материальное превосходство решает. Победу одержал тот, кто лучше понимал пути достижения победы, лучше подготовился к различным сценариям войны и реализовал лучшую тактику. Армения и Азербайджан провели военную реформу по результатам войны 2016-го года. Армения включила свою систему ПВО в состав ВС РФ и договора ОДКБ, и закупила новейшие российские истребители Су-30СМ, которые стали самой большой статьей расходов. Однако эти самолеты не сделали ни одного боевого вылета, а система ПВО оказалась малоэффективной. Ресурсов на другие, более полезные в реальной войне системы вооружений не хватило. В то время как реформа Азербайджана и закупки вооружений сработали на поле боя, хотя ресурсов решить многие другие проблемы у них не было.

Вывод: война выигрывается до начала сражения, и в основе успеха - реалистичное оборонное планирование.

Юрий Бутусов, «Главред»

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