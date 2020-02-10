Необычные будильники, которые изменят ваше утро 10.02.2020, 13:21

C ними утро всегда будет бодрым.

По статистике 65% людей, постоянно опаздывающих на работу, просто не могут проснуться вместе с сигналом будильника. Если ранние подъемы приносят вам настоящие страдания, обратите внимание на эти гаджеты — с ними утро всегда будет бодрым, пишет «Популярная механика».

Поймай меня, если сможешь

«Убегающий» будильник Alarm Clocky Run создан для тех, кто откладывает подъем с кровати на пять (а потом еще на пять) минут. Гаджет не только издает громкий сигнал, но и убегает от своего владельца, если тот вовремя его не выключил. Колеса внушительного размера позволяют будильнику спрыгивать с высоких поверхностей и ездить по всей квартире, разрывая воздух истошным писком. Пробуждение, конечно, стрессовое, но на работу вы точно не опоздаете.

По такому же принципу работает «летающий» будильник Blowfly. В назначенное время устройство взмывает в воздух и начинает летать по комнате, издавая неприятное жужжание. Вариант тут только один — встать с кровати и поймать будильник. Сделать это получается далеко не с первого раза — вот вам еще и утренняя зарядка.

Ближе к природе

Считается, что человеку легче проснуться в лучах восходящего солнца. Именно их и попытались имитировать некоторые производители, выпустив модели будильников со светодиодными лампами. В назначенный час гаджет заливает комнату мягким светом, постепенно переходящим в теплый дневной. Кстати, в некоторые модели встроен еще и дополнительный режим имитации заката, успокаивающий нервную систему перед сном. Один из таких — будильник Somneo Sleep&Wake-up Light от Philips.

Кофе в постель

Для любителей бодрящих напитков подойдет будильник со встроенной кофеваркой (например, The Clock and Tea Maker или Barisieur): закладываете с вечера все необходимые продукты, устанавливаете время и утром наслаждаетесь приятным бульканьем прибора, готовящего для вас чашку кофе или чая.

Финансовый интерес

Но есть и более радикальные способы проснуться утром — страх потерять деньги. Shredder Clock — гаджет, в котором объединены функции будильника и бумажного шредера. Принцип работы прибора прост: с вечера пользователь закладывает в специальный отсек бумажную купюру. Утром будильник звонит, как и положено, и, если его вовремя не отключить, он в буквальном смысле начинает резать ваши деньги на мелкие куски.

По стойке смирно

Представьте будильник, который можно выключить, только если встать на него обеими ногами. Одно из таких изобретений — «умный» коврик Ruggie Alarm Clock.

В назначенное время включается сигнал (его длительность вы можете устанавливать сами, выбирая диапазон от 3 до 30 секунд). Шум вынуждает вас подняться с кровати и встать на коврик — по‑другому его выключить нельзя. Постояв на коврике добрых секунд тридцать, обратно в кровать вы уже вряд ли захотите — а, значит, цель достигнута.