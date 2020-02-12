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Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд

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  • 12.02.2020, 14:12
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Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд

Их рост значительно опережает повышение цен.

Уровень реальных доходов в Германии в 2019 году вырос шестой раз подряд. В то время как показатели заработных платза прошлый год увеличились на 2,6 процента, потребительские цены выросли лишь на 1,4 процента. Тем самым реальные зарплаты за год повысились на 1,2 процента, сообщило в среду, 12 февраля, Федеральное статистическое ведомство Германии, передает dw.com.

В 2018 году аналогичный показатель составил 1,3 процента. "Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция прошлых лет, на протяжении которых общие суммы заработка наемных работников росли сильнее, чем потребительские цены", - говорится в заявлении ведомства.

С 2010 года рост реальных цен в Германии ежегодно составлял в среднем 1,2 процента. Эта тенденция, а также рекордный уровень занятости последних лет в значительной мере оживили экономический рост в стране.


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