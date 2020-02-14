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США отменят визы для граждан Хорватии

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  • 14.02.2020, 18:17
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США отменят визы для граждан Хорватии

Решение должно вступить в силу до конца года.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глав МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

«Визы должны быть отменены до конца года, и две страны подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения. Мы выполнили все условия, и это вопрос времени. Это в интересах как хорватских, так и американских бизнесменов», - говорится в сообщении хорватского правительства в Twitter.

Грлич-Радман сегодня встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности и уже после встречи сделал заявление о будущем безвизовом режиме.

Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр являются единственными членами ЕС, которым США еще не отменили визы. Польша была исключена из визового режима в конце прошлого года.


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