США отменят визы для граждан Хорватии

США отменят визы для граждан Хорватии2
- 14.02.2020, 18:17
- 1,025
Решение должно вступить в силу до конца года.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глав МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.
«Визы должны быть отменены до конца года, и две страны подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения. Мы выполнили все условия, и это вопрос времени. Это в интересах как хорватских, так и американских бизнесменов», - говорится в сообщении хорватского правительства в Twitter.
Грлич-Радман сегодня встретился с госсекретарем США Майком Помпео на полях Мюнхенской конференции по безопасности и уже после встречи сделал заявление о будущем безвизовом режиме.
Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр являются единственными членами ЕС, которым США еще не отменили визы. Польша была исключена из визового режима в конце прошлого года.