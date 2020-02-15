Любопытный момент переговоров Лукашенко и Путина по налоговому кодексу 2 15.02.2020, 22:10

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В чем неожиданность.

Во время недавних переговоров в Сочи правители обсудили и унификацию налогового законодательства.

Ранее российские власти прямо заявляли: Беларусь получит компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере РФ только при унификации налоговых кодексов, пишет «Солидарность».

И официальный Минск как будто на это согласился. Два месяца назад посол Владимир Семашко заявил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса, унификация налогообложения произойдет в течение 2020-2021 годов, чтобы с 1 января 2022 года началась компенсация за налоговый маневр.

Эксперты трактовали это как готовность Минска перейти на российский кодекс.

Но выступление правителя Беларуси в Светлогорске 14 февраля продемонстрировало, что на самом деле до достижения договоренностей – как до луны.

Лукашенко рассказал, что готов продолжать переговоры с российской стороной по 30 дорожным картам, касающихся экономической интеграции. И упомянул о любопытном эпизоде недавнего разговора с Путиным в Сочи.

– С Путиным разговаривали: слушай Владимир Владимирович, будет так. Если у нас в налогообложении что-то хорошее – вы берете. Если у вас хорошее – мы у вас берем и создаем самое современное налогообложение. Хотя налогооблагаемая база у нас разная. У них налоги от нефти и газа, у нас – от реального сектора. Разные системы. Но давайте прорабатывать. В этом нет ничего плохо. И так по всем направлениям, – рассказал глава Беларуси. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала ОНТ.

Очень трудно представить, что Россия, чья экономика гораздо больше белорусской, согласится перелопатить свой налоговый кодекс, взяв пример с «союзницы». А поэтому о компенсации за налоговый маневр официальному Минску, похоже, можно забыть.