Atlantico: Миллениалы счастливее других поколений в день зарплаты 4 16.02.2020, 9:46

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В чем еще особенности сегодняшних работников младше 30 лет?

В нынешних напряженных условиях на рынке труда новое поколение, те, кому меньше 30 лет и кого обычно называют миллениалами, достаточно серьезно отличаются в своих намерениях от родителей, многие из которых относятся к поколению «беби-бумеров», пишет издание Atlantico (перевод — inosmi.ru).

В ответ на обеспокоенность предприятий, которым бывает непросто понять своих молодых сотрудников, компания ADP, мировой лидер в сфере управления человеческим капиталом, решила проанализировать стремления беби-бумеров, наемных работников поколения X и поколения Y.

Родившиеся вместе с цифровой отраслью миллениалы (поколения Y и Z) представляют сегодня 74% наемных работников в мире.

Огромные желания этих молодых людей удивляют беби-бумеров (с этим связан широко разошедшийся мем «Окей, бумер»), которые в настоящий момент занимают большую часть руководящих постов.

Первое наблюдение: миллениалы обычно счастливее предыдущих поколений в день зарплаты. Они ощущают более положительные эмоции в день получения денег. 32% по-настоящему довольны, 27% считают это фактором успеха. Всего лишь 15% говорят о разочаровании, а 8% — о стрессе. Из этого следует, что большинство миллениалов принимают систему наемного труда. Не потому ли, что связывающий сотрудника и компанию договор стал менее жестким, более гибким, чем раньше? Вполне возможно, с учетом нынешних преобразований в сфере труда, которые требуют больше навыков и профессиональной подготовки. Таким образом, выдающиеся личности получают больше признания в компании. Все упирается в опыт и менеджмент. В любом случае, чувство радости и благодарности при получении зарплаты важнее самой зарплаты при удержании сотрудника.

Второе наблюдение: работники поколения Y тратят большую часть доходов на жилье (26%), отдых, развлечения и хобби. 24% бюджета идет на шоппинг. При этом семейные расходы относительно невелики (22%, намного меньше, чем у старшего поколения). Однако, это говорит о том, что они заводят семью в более позднем возрасте.

В то же время миллениалам больше свойственно делать накопления. Поколение Y выделяет на это 17% доходов, что намного больше среднего показателя бэби-бумеров. Все потому, что среди них крепче уверенность, что им самим придется обеспечить свою пенсию.

Третье наблюдение: миллениалам хотелось бы, чтобы платежные средства были более современными и включали в себя нетрадиционные варианты. Они довольны прямым переводом зарплаты на банковский счет, но в своем большинстве считают, что работодатели могли бы проявить больше изобретательности. Миллениалы хотят в ближайшие десять лет распространения цифрового перечисления зарплат и оплаты расходов, в частности с помощью цифровых платформ (65%), мобильного телефона (61%) или даже криптовалют (35% среди Y).

У них нет четких пожеланий относительно частоты платежей: раз в неделю, в две недели или в месяц. С помощью новых инструментов оплата могла бы быть вообще ежедневной. В любом случае, они считают, что зарплата должна быть очень гибкой, меняться по необходимости.

Вопрос безопасности переводов и стоимости валюты и накоплений не является для них первостепенным. Они считают, что современные платежные средства предоставляют больше гарантий, чем традиционная банковская система. Они слишком привыкли к новым технологиям, чтобы сомневаться в их надежности.

Выбор современности имеет большое значение. Становится ясно, почему банкиры опасаются за будущее своей профессии и классической валюты. Понятно, почему «Фейсбук» и «Гугл» стараются создать собственные финансовые схемы и банки.

Четвертое наблюдение: миллениалы заинтересованы в финансовых рекомендациях, но не от банков, а, скорее, от своих предприятий. 45% миллиениалов считают, что их компания могло бы дать им рекомендации по управлению финансами и накоплениями. Этот показатель намного выше, чем у старших поколений, которые больше доверяют банкам.

Наконец, две трети миллениалов легко соглашаются передать работодателю персональные данные в отличие от людей старшего поколения, которые от этого отказываются.