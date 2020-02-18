Восемь особенностей знаменитых картин, которые внезапно обнаружились после реставрации 18.02.2020, 14:03

Искусство полно секретов и загадок.

Творцы редко бывают довольны своими произведениями. Им всегда кажется, что они где-то недоработали, что-то упустили и вообще могли сделать гораздо лучше. В порыве этого желания художники, например, годами дописывают полотна, меняют первоначальные оттенки цветов, совершенствуют линии, а иногда и вовсе полностью перерисовывают свою работу, пишет adme.ru.

1. «Старый гитарист», Пабло Пикассо

Ученые из Чикаго провели ряд исследований картины «Старый гитарист» с помощью рентгена и инфракрасного света. В результате под слоем краски обнаружили недописанное полотно, где изображена молодая женщина, кормящая грудью ребенка, а также корова и теленок. Контуры лица женщины проступают через голову и шею гитариста.

Пикассо долгое время жил в нищете, поэтому часто «записывал» свои старые работы, чтобы сэкономить деньги на материалах.

2. «Поклонение мистическому агнцу», Ян ван Эйк

Гентский алтарь, который находится в соборе Святого Бавона в Бельгии, реставрируют уже не первый год. В январе 2020 года начались работы над центральной нижней панелью — полотном «Поклонение мистическому агнцу». И, быть может, это событие осталось бы незамеченным, если бы не пост в Twitter. Пользователь под ником @frajds опубликовал в своем аккаунте фото ягненка до (справа) и после (слева) реставрации картины. Пост набрал более 80 тыс. лайков и разлетелся на мемы, а виной всему стало лицо животного. Как оказалось, изначально художник Ян ван Эйк изобразил ягненка с человеческими глазами, четко прорисованным носом и более опущенными ушами. По мнению искусствоведов, животное является символом Иисуса и эмблемой Гильдии торговцев шерстью. С годами же картина подвергалась изменениям и дорисовкам других художников.

3. «Аллея парка», Исаак Бродский

Один из исследователей обратил внимание на то, что композиция картины подозрительно похожа на другое полотно Бродского «Аллея парка в Риме», которое долгое время считалось утерянным. Благодаря рентгену удалось выяснить, что под слоем краски скрывается та самая пропавшая картина. Художник лишь подкорректировал свою первую работу: переодел прохожих, забрал у детей непривычные игрушки и подрисовал деревья.

4. «Пудрящаяся девушка», Жорж Сёра

Сёра запечатлел на картине свою возлюбленную — Мадлен Кноблох. Они долго скрывали свои отношения, и таким образом художник пытался показать свое восхищение красотой женщины.

Ходили слухи, что вазон в окне символизирует самого Сёра, который любуется прекрасной дамой. Но лишь спустя 130 лет с момента создания картины (1888–1890 год) исследователи обнаружили, что на месте цветка художник изначально написал свой портрет.

5. «Женщина у окна», Якопо Пальма

Полотно «Женщина у окна», которое написал итальянский художник Пальма иль Веккьо, как оказалось, ранее выглядело совсем иначе. В ходе реставрационных работ выяснилось, что под темным покрытием лака скрывались другие, более светлые оттенки краски. Также глаза девушки были распахнуты, а челюсть имела иную форму. Искусствоведы также предполагают, что изначально Пальма писал куртизанку.

6. «Месье де Норвен», Жан Огюст Доминик Энгр

Существует теория, что автор картины «Месье де Норвен» Жан Огюст Доминик Энгр перерисовывал свое полотно повторно, чтобы скрыть лицо в правом верхнем углу. Однако, если приглядеться к картине внимательнее, можно разглядеть просвечивающий бюст. До сих пор неизвестно, кого и зачем изобразил художник на первоначальной версии своей работы.

7. «Натюрморт с луговыми цветами и розами», Винсент Ван Гог

Долгое время исследователи предполагали, что «Натюрморт с луговыми цветами и розами» вовсе не принадлежит кисти Ван Гога. Обилие деталей на полотне не было характерно для творчества великого художника, из-за чего картину даже убрали из каталога его работ. Но в 2012 году все сомнения наконец-то развеялись: благодаря рентгенографии под верхними слоями краски удалось обнаружить рисунок двух борцов, которых так часто писал Ван Гог, а потом закрашивал. Таким образом, подлинность натюрморта была подтверждена.

8. «Мужчина и колыбель», Иван Якимов

На протяжении долгого времени искусствоведы ломали голову над этой картиной. Их смущало, почему повод игрушечной лошадки нарисован натянутым, хотя он должен спокойно лежать, или почему справа художник нарисовал свет от камина, но не изобразил его полностью.

Лишь спустя годы во время рентгенографии исследователи обнаружили, что холст обрезали сверху и справа. Остальная часть картины «Мужчина и колыбель», к сожалению, была утеряна. Однако увидеть полотно целиком все-таки можно: зарисовка сохранилась в альбоме «Собрание отличных произведений российских художников и любопытных отечественных древностей».