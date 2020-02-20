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Беларусь входит в топ-10 стран в глобальном индексе милитаризации

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  • 20.02.2020, 12:26
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Беларусь входит в топ-10 стран в глобальном индексе милитаризации

В расчет входили данные по военным расходам и численности армии.

Никому не угрожающая Беларусь занимает 9 место в глобальном индексе милитаризации (GMI), представленном 19 февраля Боннским международным центром конверсии (BICC), пишет afn.by.

Индекс рассматривает данные 154 государства мира по нескольким показателям: численность армии, численность населения, военные расходы и их соотношение с ВВП страны, общий уровень экономического развития и государственного управления.

Например, США оказались на 31 позиции, хотя ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько США (более 633 млрд долларов в 2018 году), и это составляет лишь 3,2% ВВП.

Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них - европейские). Азербайджан по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Свое 9-е место в рейтинге Беларусь заработала высоким соотношением уровня военных расходов к ВВП – 6%, высоким соотношением количества военнослужащих к численности населения – 5,6%, а также соотношением количества тяжелого оружия к населению – 2,9%. GMI Беларуси составляет 799,1.


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