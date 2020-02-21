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Ученые раскрыли древнюю тайну жителей Мадагаскара

  • 21.02.2020, 11:06
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Ученые раскрыли древнюю тайну жителей Мадагаскара

Теперь исследователям предстоит решить новую задачу.

Эксперты из Американского Института энергии и окружающей среды провели исследование, которое позволило пролить свет на заселение людьми острова Мадагаскар. До недавнего времени ученые предполагали, что нога человека ступила на данный остров не более 2 тысяч лет назад, пишет lenta.ua.

Последние исследования позволили усомниться в данных цифрах. Проведя анализ обнаруженных артефактов и сопоставив их с деятельностью человека в то время, ученые предположили, что человек поселился на острове не менее 11 000 лет назад.

Многим известен факт вымирания на Мадагаскаре около 1 000 лет назад большого количества представителей животного мира, а так же некоторых видов птиц. Согласно анализу, изменения в биоразнообразии животного мира происходили не менее 11 000 лет назад, и именно присутствие человека могло повлиять на этот процесс.

Теперь ученым предстоит решить следующую задачу: были ли поселения человека на Мадагаскаре постоянными или временными.


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