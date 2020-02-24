Как поживаете на $170 1 Антон Орехъ

24.02.2020, 15:49

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Антон Орехъ

Настоящих людей Путин видит, разве что пролетая в кортеже.

Если бы Путина не было, его надо было бы выдумать. Но Анатолий Собчак, который скончался 20 лет назад, его выдумал раньше. Удивительная штука жизнь. Все знают, кто такой Путин. Все понимают, насколько он крут и велик. А его учитель, его крестный отец (не поймите превратно) — умер, так и не успев этого понять.

Но печальная годовщина — это повод Путину приехать в родной город еще раз, возложить цветы к памятнику Собачку и… поговорить с живыми людьми. С таким общением у президента большие проблемы. Проблемы давние.

Я имею в виду именно «живых» людей. А не членов театрального кружка чекистов, которые при ограниченном составе труппы изображают в разных точках то пролетариев, то тружеников села, то рыбаков, то туристов, то продавцов мороженого. Их лица мы скоро будем знать так же хорошо, как физиономии звезд сериалов. Потому что правит Путин очень давно, встречи с народом время от времени имитируются, а «народ» все время почему-то один и тот же.

Настоящих людей Путин видит, разве что пролетая в кортеже по Кутузовскому. Но что там разглядишь на такой скорости. И даже если скажут тебе люди вслед два негромких добрых слова — все равно ведь ты их не услышишь. А тут, в Питере, вопросы начали задавать, судя по всему, самые настоящие горожане. И это были вопросы не про секрет вечной молодости президента и не про озабоченность неспокойной ситуацией в мире. Прозвучал Главный вопрос текущего момента: как прожить на 10 800 ($170)? А чтобы Путин вник получше, гражданочка попрекнула его: мол, вы-то, поди, не на 10 800 живете!

И то правда. Путин не на 10 800 живет. Он вообще денег в руках давно не держал — деньги ему без надобности. Он свою зарплату мог бы и вовсе не получать и ничего бы с ним не случилось. Президент России — единственный в своем роде человек, у которого прожиточный минимум ноль рублей и при этом он отлично себя чувствует.

Последний раз он ходил в обычный магазин за продуктами… я так полагаю, еще в прошлом тысячелетии. Причем сильно раньше 2000 года. И в поликлинике обычной примерно тогда же в последний раз был. Он просто по улице уже 20 лет не ходил, на автобусе не ездил и в метро, если не считать образцово-показательных заездов с Собяниным.

О чем ему разговаривать с обычными людьми, когда президент понятия не имеет не только, как они живут теперь и что тут почем, но и в своем житейском опыте остановился два десятилетия назад.

Поэтому разговор получился странным. Поэтому в ответ на вопрос о своей большой зарплате, он и говорит, что есть в России и побольше. Конечно, есть! Но есть и пенсии поменьше, чем 10 800! Учительница из Челябинска в эти же дни отправила в «Москву. Кремль» перевод на имя президента. Отправила всю свою прибавку к песни целиком. Аж 1 рубль 80 копеек. Заплатив за перевод 83 рубля. Есть прожиточный минимум, но есть ли люди, которые на этот минимум именно прожили, а не выжили?

И понятно, как отвечает Путин, когда ему говорят про растущие тарифы и коммуналку: что за границей стоят полуразвалившиеся дома, а стоят они такие потому, что нельзя выселять неплательщиков и повышать плату. Видимо, после таких подробностей ужасной жизни на Западе, люди должны были Путина поблагодарить за рост квартплаты. Или даже выразить готовность к выселению из своих жилищ, но криков одобрения не раздалось.

Вот черт бы с ней, с заграницей! Но почему мы-то должны на 10 800 проживать?

В общем, неловкий разговор получился. Хотя и закончился совместным фотографированием.

Но лучше с обычным, рандомным народом не вступать в контакт без крайней нужды. То ли дело хорошая беседа с хорошим журналистом и хорошими вопросами. Андрей Ванденко и правда хороший журналист. И вопросы хорошие задает. Но когда Путин к этим вопросам готов — то всё выходит еще лучше. Особенно, если на 10 800 внимание не заострять.

«Как поживаете», — спросил Ванденко. «Очень хорошо», — ответил президент. И президент говорил честно. Он очень хорошо поживает. А вы — на 10 800.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»