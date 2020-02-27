Ученые раскрыли тайну мексиканского «города богов» 3 27.02.2020, 13:50

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Город входил в число самых больших мегаполисов древних цивилизаций.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики рассказали, почему был уничтожен «город богов». Речь идет о Теотиуакане, одном из самых больших древних городов Мезоамерики, который в входил в ТОП-6 самых больших мегаполисов планеты, пишет lenta.ua.

Авторы работы исследовали дворец, который находился в центре города, получивший условное название Xalla. Дворец принадлежал правителям доацтекского периода. По мнению специалистов, это сооружение датируется III веком до нашей эры. Но к середине седьмого века жители покинули город.

Раньше ученые выдвигали теорию, в которой причиной исчезновения жителей Теотиуакана послужило народное восстание, из-за чего люди просто сожгли мегаполис. И только через многие века руины города якобы нашли ацтеки и вновь заселили город.

Детальное исследование сгоревших деревянных полов и балок выявило, что дворец простоял до середины седьмого века, другими словами, до самого восстания, приведшего к краху Теотиуакана.

Это доказывает то, что данные события действительно имели место. Кроме того, это, по сути, первые археологические доказательства пожара, который полностью истребил город и вынудил местных жителей покинуть место.