«Если коронавирус придет в Брест, мы уедем жить в деревню» 5 29.02.2020, 16:30

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Иллюстрационное фото

Брестчане рассказали, боятся ли прихода новой болезни.

В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. «Брестская газета» узнала, пугает ли вирус брестчан, когда он не только «у них», но и в нашей стране.

Юлия и Анастасия, работают в сфере недвижимости:

– Как раз только что по радио узнали о первом случае коронавируса, зафиксированном в Беларуси. Нас уже и на всемирной интерактивной карте отметили. Это, конечно, пугает. Переживаем за своих детей, в первую очередь. Они часто находятся в общественных местах: в школах, музеях и так далее. Искренне надеемся, что нас это обойдет стороной, но нужно быть бдительными и в любом случае держать руку на пульсе, тем более это проблема мирового масштаба. А власти должны давать нам полную информацию, ни о чем не умалчивая, чтобы граждане имели представление о сегодняшней картине. И сейчас, наверное, нужно отменить все массовые мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Руслан, транспортировщик:

– Лично я не боюсь коронавируса. Пять лет жил в Хабаровске – и теперь мне этот вирус не грозит. А у большинства людей иммунитет слабый. Но медики ведь давали клятву Гиппократа, так что должны помочь, если вирус начнет распространяться по стране. И государство должно приложить какие-то усилия, чтобы защитить людей. Но мне кажется, нас все это обойдет. Паниковать не стоит. Я думаю, что этот вирус не страшнее гриппа.

Ольга, ремесленница:

– Многие не боятся, пока их не коснется. Я тоже на данный момент не очень серьезно воспринимаю угрозу, так что не собираюсь ничего предпринимать. И в маске ходить не планирую. Но элементарные средства защиты, как при обычной простуде, продолжу соблюдать. А больше пока ничего и не предпримешь. Но если на государственном уровне дадут какие-то дополнительные рекомендации, буду выполнять. В СМИ говорят, что в Китае уже разработали вакцину от коронавируса. Надеюсь, она дойдет до нас раньше, чем вирус успеет распространиться по стране. А если нет, советую белорусам запасаться едой и никуда из дома не выходить. Я именно так и буду делать.

Консультанты по питанию Марат и Александра и пенсионерка Тамара:

– Беларуси нужно границы закрывать. Многие страны так делают сейчас. Хоть какой-то барьер будет. Также государство должно информировать людей: как и что делать в такой ситуации. Конечно, все вирусы опасны, но пока нет лекарства, этот новый коронавирус больше всего настораживает.

– Конечно, страшно. Мы читаем, какие меры предпринимать, чтобы избежать заражения. Например, нужно пить горячую воду, почаще мыть руки. Если не ошибаюсь, на металлической поверхности вирус живет 12 часов. И, разумеется, нужно иммунитет повышать. Но бояться так, чтобы дома сидеть, нельзя.

– И не нужно впадать в панику. От гриппа тоже каждый год умирает очень много человек.

Таня, студентка:

– В этой ситуации, наверное, больше шумихи, чем реальной угрозы. Но если вирус все-таки начнет у нас распространяться, то надо будет, похоже, в масках ходить. А сейчас следует предпринимать обычные меры профилактики, как и при других инфекциях и вирусах: часто мыть руки, проветривать помещения, тщательно мыть овощи и фрукты. В нашей стране случай заражения коронавирусом пока один, и государство должно сделать все, чтобы предотвратить его распространение. В противном случае, возможно, придется вводить карантин. Но пока мне кажется, что это как грипп, который приходит каждый год и во многие страны: люди часто болеют и в каждом случае может дойти до летального исхода.

Алевтина Дмитриевна, пенсионерка:

– Мы очень опасаемся коронавируса. А ведь этот заболевший студент постоянно общался с кем-то, пока у него не выявили заболевание. Важно следовать рекомендациям и принимать меры, как и при всех вирусах: руки мыть, не прикасаться к глазам, избегать мест большого скопления людей. Пожалуй, властям следует отменить все массовые мероприятия, особенно в закрытых помещениях. А всем заболевшим советую сразу обращаться за медицинской помощью. Государство должно быть готово обследовать каждого с симптомами вирусного заболевания.

Татьяна, парикмахер:

– Считаю, что на границе по возможности должны усилить меры контроля за каждым прибывающим в страну. Я верю, что в Беларуси нас смогут защитить власти. Наш президент переживает за свой народ, и медицина у нас неплохая. Думаю, это спасет белорусов. И, насколько я знаю, медучреждения и персонал в стране давно начали готовится к возможному распространению коронавируса.

Фотограф Денис и администратор Александра:

– У нас никакого страха и опасений по этому поводу нет. От нового вируса люди умирают не больше, чем от гриппа, просто коронавирус сейчас «пиарят» зачем-то. В основном ведь все выздоравливают. Да и вообще это, скорее всего, сезонное. Скоро потеплеет – и эта вспышка пойдет на спад, как и хайп, который делается на коронавирусе. А если это действительно так масштабно и смертельно, то почему тогда у нас не закрывают границы? И очень странно, что столько разговоров про коронавирус, все его боятся, а элементарных масок в аптеках нет по всей Беларуси. Может, специально не продают? Если этот вирус придет в Брест, мы уедем жить в деревню (смеются).