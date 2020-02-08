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Зеленский попросил Папу Франциска помочь освободить пленных

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  • 8.02.2020, 14:38
Зеленский попросил Папу Франциска помочь освободить пленных
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины всретился с главой Католической церкви.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

Об этом Зеленский в субботу, 8 февраля, сообщил в своем микроблоге Twitter, передает korrespondent.net.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал Зеленский.

Как сообщалось, сегодня начался официальный визит Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском.

Напомним, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.


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