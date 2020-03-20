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У берегов Антарктиды вода окрасилась в ярко-фиолетовый цвет

  • 20.03.2020, 20:40
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У берегов Антарктиды вода окрасилась в ярко-фиолетовый цвет

Водоем стал фиолетовым буквально за ночь.

Водоем у берегов Антарктиды, расположенный поблизости станции Палмер, стал фиолетовым буквально за ночь. Утром сотрудники обнаружили, что вода в пруду изменила цвет.

О странном природном явлении рассказал на своей странице в социальной сети Twitter ученый Скотт Хоталинг. Он сообщил, что пруд стал фиолетовым поблизости острова Хамбл в Антарктиде, пишет lenta.ua.

Специалисты считают, что пурпурный цвет исходит от соседнего «входа» колонии пингвинов, но почему он такой яркий, пояснить не могут. В доказательство своих слов ученый опубликовал фото небольшого водоема. Он действительно имеет насыщенный ярко-фиолетовый оттенок.

Подписчики Хоталинга предполагают, что это могут быть галофильные археи, которые в случае экстремальной солености могут повлиять на изменение цвета. Впрочем, с этой гипотезой согласны не все, поскольку приливы регулярно освежают воду пруда.


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