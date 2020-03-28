Экономист: Курс доллара и евро поднимется еще больше 1 28.03.2020, 15:57

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Что будет с белорусским рублем на следующей неделе?

Курс доллара на БВФБ на текущей неделе может подняться еще примерно на 2%, а курс евро – немного больше. Возможны значительные колебания курсов валют. В понедельник 30 марта курс доллара может вырасти на 0,5%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Как и ожидалось, курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, хотя и всего на 0,6% – до 2,5754 рубля за доллар 27 марта, так как Национальный банк резко снизил темпы роста стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля.

Средневзвешенный курс евро вырос за неделю на 2,7% и достиг 2,8371 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля поднялся на 1,1% и составил 27 марта 3,3121 белорусских рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины за неделю поднялась всего на 1,3% (на предыдущей неделе рост составил 5,2%). Но среднедневной объем торгов на бирже даже увеличился и достиг 180 млн. рублей против 167,5 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе подорожала на БВФБ намного больше, чем американская, что было вызвано решительными мерами американских властей по ликвидации дефицита долларов на мировых рынках (безналичных), которые привели к росту курса евро на рынке форекс до 1,114 доллара за евро 27 марта.

ФРС США в воскресенье 22 марта объявила о неограниченной скупке активов, снижению процентной ставки по операциям РЕПО до нуля и начале программы кредитования реального сектора экономики. А американский конгресс утвердил пакет мер по поддержке экономики на сумму около 2 трлн. долларов. В конце недели глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что ФРС еще не исчерпал все возможности по поддержке экономики.

Правда, ситуация в американской экономике стремительно ухудшается. Число заявок на получение пособия по безработице за последнюю неделю выросло до 3,3 млн. с 282 тыс. Зак Пандл, со-руководитель стратегии по глобальному рынку валют и развивающимся рынкам в Goldman Sachs Group Inc. считает, что дно в этом кризисе или максимумы в долларе США еще не достигнуты, и в ближайшие пару недель может произойти шок от поступающих данных о состоянии американской экономики.

По мнению Марка Чендлера, рыночного стратега Bannockburn Global Forex, возможно появление серии ужасных экономических показателей, что приведет к увеличению потоков средств в доллар.

Действительно, учитывая то, что пик эпидемии коронавируса в США наступит, как думают эксперты, через пару недель, существенное успокоение рынков на прошедшей неделе кажется несколько преждевременным.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать новых резких колебаний курса евро на рынке форекс, причем его коррекция приостановится, то есть изменение курса по итогам недели может оказаться около нуля.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Оптимизм, который возник на мировом финансовом рынке на прошедшей неделе, вызванный мерами США по преодолению кризиса, привел и к снижению курса доллара на Московской бирже ниже уровня 80 рублей за доллар, хотя в понедельник 23 марта он превышал 81 рубль.

Укреплению рубля временно помешало объявление 25 марта президентом России Путиным о ряде чрезвычайных мер, направленных на борьбу с эпидемией. Это было сделано в связи с резким ростом темпов выявления числа заболевших. В России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей, а малообеспеченным лицам обещана государственная поддержка.

Дефицита рублей в банковской системе РФ из-за каникул возникнуть не должно. Банк России 27 марта сообщил о предоставлении банкам 500 млрд. рублей через аукцион РЕПО 30 марта. Кроме того, с 1 апреля он увеличил лимит безотзывных кредитных линий для пополнения банковской ликвидности с 1,5 трлн. рублей до 5 трлн. рублей. А ставка по таким кредитам снижена до 0,15% годовых. Еще 150 млрд. рублей выделяется банкам на год под 4% годовых для кредитования компаний на выплату зарплаты.

Кроме эпидемии, на рубль продолжает давить и падение цен на нефть. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидают снижения спроса на нефть в марте на 10,5 миллиона баррелей в сутки и на 18,7 миллиона в сутки в апреле. По их мнению, даже если Саудовская Аравия и Россия заключат новое соглашение о заморозке или сокращении добычи нефти, оно окажется запоздалым и недостаточным. Сырьевой стратег Citi Эд Морс полагает, что с учетом обвального падения спроса на топливо нефть марки Brent может подешеветь во II квартале текущего года до 20 долларов за баррель.

В начале апреля можно ожидать нового обвала цен, так как Саудовская Аравия должна начать обещанный рост добычи нефти. Если это действительно произойдет, неизбежно новое ослабление российского рубля. Поэтому можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже на текущей неделе вырастет на 1-2%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В связи с прогнозируемой динамикой указанных выше курсов валют можно ожидать, что курс доллара на БВФБ на текущей неделе увеличится примерно на 2%. При этом возможны значительные колебания курсов валют.

Прогноз на понедельник 30 марта

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 27 марта вырос примерно на 1,3% и достиг 78,82 рубля за доллар.

А на рынке форекс во второй половине торгового дня 27 марта курс евро поднялся на 1,2% – до 1,114 доллара за евро.

Такая динамика курсов позволяет предположить, что на открытии торгов на БВФБ 30 марта курс доллара поднимется примерно на 0,5%.