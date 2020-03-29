Борис Джонсон о коронавирусе: Хочу дать одну простую инструкцию 4 29.03.2020, 10:19

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании выступил с откровенным обращением к согражданам.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое опубликовала канцелярия главы правительства, сообщает zn.ua.

"Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшиться. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее", — говорит в письме Джонсон.

Премьер-министр заявил, что главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

"Вот почему мы даем вам одну простую инструкцию — вы должны оставаться дома. Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи", — подчеркнул Джонсон.

Премьер добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь тем, чье финансовое положение из-за коронавируса ухудшилось.

По актуальным данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании насчитывается 17,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 1021 пациент, еще 151 — выздоровел. Премьер-министр страны Борис Джонсон также заразился коронавирусом.