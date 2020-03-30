Бразильский футболист «Руха» Вильям: Когда каждая игра заканчивается, я чувствую, что заражен 2 30.03.2020, 22:27

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Они должны остановить чемпионат Беларуси.

Защитник брестского «Руха» Жоао Вильям хочет, чтобы чемпионат Беларуси был остановлен из-за коронавируса, передает «Трибуна».

«Я боюсь. Когда каждая игра заканчивается, я чувствую, что заражен. Они должны остановить чемпионат», – сказал Вильям.

Добавим, что на данный момент во всем мире остались лишь два действующих профессиональных турнира – чемпионаты Беларуси и Никарагуа. Все остальные турниры отменены из-за пандемии коронавируса.