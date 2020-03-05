Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля в мире 3 5.03.2020, 22:00

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Жюри конкурса Всемирный автомобиль года определилось с финалистами.

Лучшие автомобили выбирали 86 журналистов со всего мира, пишет Motor.

В номинации Лучший городской автомобиль представлены электрический Kia Soul, MINI Cooper на батарейках и кроссовер Volkswagen T-Cross.

Премию за Лучший роскошный автомобиль может достаться Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 или Porsche Taycan.

В категорию Лучший автомобильный дизайн включены Mazda3, электрокар Porsche Taycan и Автомобиль года в Европе Peugeot 208.

Лучшим спортивным автомобилем станет Porsche. Правда, интрига крутится вокруг модели этого бренда - 718 Boxster Spyder/Cayman GT4, 911 или же Taycan.

Финалистов готовятся объявить на автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля. Однако, если из-за коронавируса мероприятие закроют, то церемония пройдет онлайн.

Напомним, что в 2019 году лучшим автомобилем был признан кроссовер Jaguar I-Pace.