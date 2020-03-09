Ученые объяснили, почему время идет быстрее, когда мы радуемся 3 9.03.2020, 21:51

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Восприятие времени связано с ожиданиями.

Когда человек испытывает чувство радости, время идет быстрее, чем когда ему скучно. Американские ученые объяснили, что это связано с особенностями систем головного мозга, которые отвечают за восприятие времени, передает pravda.ru.

"Восприятие времени связано с ожиданиями. Время движется в соответствии с ожиданиями того или иного события", — сообщил нейробиолог Майкл Шадлен.

Если человек чем-то увлечен, то для него время идет быстрее, если же человеку скучно, то время для него тянется очень долго.

"В формировании чувства радости принимает участие нейромедиатор дофамин. Под его воздействием нейроны взаимодействуют быстрее, поэтому человеку кажется, что радостные моменты очень быстротечны", — добавил нейробиолог Джо Патон.