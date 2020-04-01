В Германии придумали, как защитить людей, которые арендуют жилье 4 1.04.2020, 13:41

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Появится специальный закон для тех, кто не в состоянии платить за аренду квартиры.

По новым правилам, арендодатель в Германии не может выселить жильца, если тот из-за пандемии SARS-CoV-2 не в состоянии платить за квартиру. Должникам предоставляется отсрочка по платежам до конца июня, сообщает «Немецкая волна».

В Германии в среду, 1 апреля, вступили в силу новые правила, усиливающие защиту арендаторов жилья и потребителей на фоне экономических и финансовых трудностей, вызванных пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. «С вступлением в силу новых гражданско-правовых предписаний арендаторы жилья, потребители и владельцы малых предприятий получают важную передышку, которая им необходима для получения государственной помощи», - заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт.

Она отметила, что новые правила гарантируют, что арендаторы и владельцы малых предприятий не потеряют свои жилые или производственные помещения в нынешние трудные времена. Эти правила действуют пока до 30 июня. В этот период арендодатели не имеют права выселять арендаторов, если те из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией, временно не в состоянии платить за помещение. Просроченные платежи арендаторам, однако, придется компенсировать в будущем.

Согласно новым правилам, платежи по договорам, регулирующим предоставление базовых жизненных услуг, таких, как электричество, телефон или газ, могут быть отсрочены до конца июня. Потребители также могут воспользоваться мораторием на платежи по кредитам и процентам, если они касаются договоров, заключенных до 15 марта, а плательщики не в состоянии обслуживать их, поскольку платежи поставили бы под угрозу их существование на приемлемом уровне.