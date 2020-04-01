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«Позвонили в 7.30 и попросили не приводить детей»

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  • 1.04.2020, 16:09
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«Позвонили в 7.30 и попросили не приводить детей»

У сотрудников сада и школы подозревают коронавирус.

У воспитателя детского сада и учителя средней школы во Фрунзенском районе Минска подозревают коронавирус. Об этом в редакцию tut.by пишут читатели.

Коронавирусную инфекцию подозревают у одной из воспитательниц детского сада № 398, сообщают родители. Сад находится во Фрунзенском районе Минска на улице Тимошенко.

— Сегодня утром около 7.30 нам позвонила вторая воспитательница и попросила не вести детей в сад, потому что у ее напарницы обнаружили коронавирус.

По словам родителей, последний раз воспитательница была на работе в пятницу, 27 марта, после чего она ушла на больничный.

— Выходит, наши дети — это контакты первого уровня, а мы — второго?

Напарница заболевшей воспитательницы от комментариев отказалась: «Все вопросы к нашему руководству».

Заведующая детским садом Наталья Евменова тоже не стала комментировать ситуацию.

— Все вопросы — в управление по образованию и санстанцию, — говорит руководитель учреждения.

На вопрос, какие меры сейчас предпринимаются в саду, она ответила: «Какие у нас мероприятия в стране прописаны — мыть руки и проводить дезинфекцию, такие мы и делаем».

В средней школе № 179 на улице Лещинского в Минске, по сообщениям учителей, уже около трех недель болеет пневмонией коллега, а также два технических работника. Но о том, что у них коронавирусная инфекция, никто не говорил и не сообщал.

Однако 1-го апреля учителя получили сообщение от директора с просьбой прийти в учительскую, захватив с собой ручки, и написать заявления, чтобы не ходить на работу до понедельника.

— С чего бы вдруг нам писать заявления из-за пневмонии у коллеги?

Директор школы Евгения Кацар рассказала, что школа работает в штатном режиме, а информацией о случаях заболевания она не владеет.


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