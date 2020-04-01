«Позвонили в 7.30 и попросили не приводить детей»11
- 1.04.2020, 16:09
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У сотрудников сада и школы подозревают коронавирус.
У воспитателя детского сада и учителя средней школы во Фрунзенском районе Минска подозревают коронавирус. Об этом в редакцию tut.by пишут читатели.
Коронавирусную инфекцию подозревают у одной из воспитательниц детского сада № 398, сообщают родители. Сад находится во Фрунзенском районе Минска на улице Тимошенко.
— Сегодня утром около 7.30 нам позвонила вторая воспитательница и попросила не вести детей в сад, потому что у ее напарницы обнаружили коронавирус.
По словам родителей, последний раз воспитательница была на работе в пятницу, 27 марта, после чего она ушла на больничный.
— Выходит, наши дети — это контакты первого уровня, а мы — второго?
Напарница заболевшей воспитательницы от комментариев отказалась: «Все вопросы к нашему руководству».
Заведующая детским садом Наталья Евменова тоже не стала комментировать ситуацию.
— Все вопросы — в управление по образованию и санстанцию, — говорит руководитель учреждения.
На вопрос, какие меры сейчас предпринимаются в саду, она ответила: «Какие у нас мероприятия в стране прописаны — мыть руки и проводить дезинфекцию, такие мы и делаем».
В средней школе № 179 на улице Лещинского в Минске, по сообщениям учителей, уже около трех недель болеет пневмонией коллега, а также два технических работника. Но о том, что у них коронавирусная инфекция, никто не говорил и не сообщал.
Однако 1-го апреля учителя получили сообщение от директора с просьбой прийти в учительскую, захватив с собой ручки, и написать заявления, чтобы не ходить на работу до понедельника.
— С чего бы вдруг нам писать заявления из-за пневмонии у коллеги?
Директор школы Евгения Кацар рассказала, что школа работает в штатном режиме, а информацией о случаях заболевания она не владеет.