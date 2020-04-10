ВВП России в 2020 году может сократиться на 10% 5 10.04.2020, 9:42

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Прогнозы экспертов.

Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%, следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику», с которым ознакомился РБК.

В базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года.

В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется на два года дольше — до середины 2023 года.

Прогноз датирован 31 марта, это промежуточная версия, объяснили РБК в McKinsey. Он будет обновлен позднее в апреле с учетом произошедших с конца марта событий: с одной стороны, президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля (негативно для прогноза); с другой, правительство заложило 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП) в бюджете на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса и даже больше с учетом решений Путина 8 апреля, расширивших социальную поддержку населения (позитивно для прогноза).

Падение цен на нефть в прогнозе учитывалось, но не в полном объеме, сказал РБК представитель McKinsey. Использовалась модель компании Oxford Economics, доработанная совместно с McKinsey Global Institute, добавил он.

Рост безработицы, падение доходов

«Возможно, мы наблюдаем самый резкий удар по мировой экономике за послевоенную историю», — пишут аналитики McKinsey.

Если Россия с помощью введенных карантинных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца второго квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%, следует из прогнозных оценок.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 5,7%). Российская экономика в таком случае переживет падение примерно на 10% в 2020 году, при этом пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%.

Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях:

при базовом сценарии потребление в 2020 году сократится на 4,9 трлн руб. (в ценах 2016 года), а в пессимистическом варианте — на 10,5 трлн руб.;

инвестиции упадут на 2,1–3,9 трлн руб. в зависимости от сценария.

Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением вируса. Но он может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах, предупреждают авторы обзора McKinsey. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Падение ВВП до 11%

Схожие оценки падения российского ВВП опубликовало 8 апреля немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. В его сценарном анализе выделяются три сценария — базовый, стрессовый и наихудший. ВВП России упадет на 3,3, 8,8 или 11,3% в зависимости от сценария.

Главный сценарный параметр — продолжительность возвращения различных секторов российской экономики к докризисным показателям. Прогноз Scope учитывает падение цен на нефть. Scope анализирует ВВП производственным методом (по валовой добавленной стоимости секторов). Сектора разделены на нефтедобывающий (где наиболее выражен эффект низких нефтяных цен) и прочие секторы, которые в сценарном анализе работают с почти полной, средней и низкой загрузкой. Также учтен положительный эффект от фискальных мер, объявленных правительством по состоянию на 8 апреля.

Базовый сценарий исходит из следующих предпосылок: среднегодовая цена нефти Brent $35 за барр. в 2020 году, постепенное снятие карантинных ограничений ко второй половине года, прибавка к ВВП от мер фискальной и денежно-кредитной политики, объявленных властями.

Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть остаются на уровне $20.

При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором–третьем кварталах 2020 года, сказал РБК аналитик Scope Ratings по суверенным рейтингам Левон Камерян.

Российский сектор услуг тесно связан с нефтегазовой отраслью и поэтому тоже уязвим к падению цен на нефть, указал Камерян. «Сектор недвижимости, внешняя торговля и туризм, отдых и развлечения напрямую затронуты запретами на поездки, карантинами и политикой социального дистанцирования, поэтому в этих секторах мы ожидаем среднюю загрузку около 60% во втором–третьем кварталах», — сообщил РБК аналитик Scope.

Другие прогнозы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает падения российского ВВП на 10%. Власти тоже допускают падение ВВП до 10%, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Bank of America прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,6%.

ОЭСР оценивала, что первый удар по экономике России будет на уровне минус 22–23% за первый полный месяц карантина. Если строгие ограничительные меры продлятся месяц, эффект на годовой рост ВВП будет до минус 2 п.п., а за три месяца он может оказаться на 4–6 п.п. ниже, чем если бы карантина не было.

Прогноз Deutsche Bank — минус 4,2% на этот год. Консенсус-прогноз 19 экспертов, опрошенных Центром развития ВШЭ, — минус 2%. Самый оптимистичный — Всемирный банк, который 9 апреля заявил, что ВВП России снизится на 1%.