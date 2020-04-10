России придется снизить добычу нефти больше всех в мире 7 10.04.2020, 12:05

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«Многоходовочка» Путина не сработала.

Утвержденная по итогам заседания ОПЕК+ сделка требует от России принять на себя максимальные обязательства. Стране придется снизить добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом. Итоговый документ опубликован на сайте ОПЕК.

В совокупности страны договорились с мая суммарно сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, затем на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев, передает «Лента.ру».

Таким образом, соглашение рассчитано на два года, с возможностью пересмотра через полтора года. Важным моментом стала точка, от которой отсчитываются сокращения.

Для всех стран, за исключением Саудовской Аравии и России, выбран октябрь 2018 года. Главные участники сделки пошли на равное — 22 процента — снижение добычи от 11 миллионов баррелей в сутки, то есть до 8,5 миллиона. Но Саудовская Аравия, если сравнивать с мартом, уберет с рынка 1,3 миллиона баррелей, а Россия — 1,8 миллиона.

Поводом для начала ценовой войны в марте стал отказ России пойти на суммарное для всех стран ОПЕК+ сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей.

Нефтяные котировки не отреагировали на соглашение. На утро 10 апреля цена марки Brent остается на уровне 31-32 доллара за баррель.

Одной из проблем нового соглашения стала позиция Мексики. Страна согласилась убрать с рынка только 100 тысяч баррелей, хотя другие участники совещания настаивали на 400 тысячах.