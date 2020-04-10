закрыть
10 апреля 2020, пятница, 22:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Заключенные иркутской колонии устроили бунт

  • 10.04.2020, 20:30
  • 3,168
Заключенные иркутской колонии устроили бунт
иллюстрационное Фото

На территории колонии произошел пожар.

В иркутской исправительной колонии №15 осужденные порезали вены и устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных. На территории колонии произошел пожар, сообщает «Новая газета».

В колонии строгого режима в Иркутской области бунт. Десятки заключённых протестуют против жестоких, по их мнению, действий руководства ИК.

Бунт попытались подавить бойцы ФСИН, однако никаких результатов это не дало: заключенные просто подожгли комплекс зданий местной лесопилки.

По информации телеканала «Дождь», спецназ открыл огонь. Правозащитник Павел Глущенко рассказал, что против заключенных применили силу и связали их скотчем.

Правозащитница Ольга Романова в своем «Фейсбуке» пишет, что «заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него все горит». «Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все», — передает Романова.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, накануне один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников ИК-15 и нецензурно выражался в их адрес. Несколько заключенных «в это время нанесли себе телесные повреждения».

Ранее «Совет правозащитников Иркутской области» сообщил, что около 20 заключенных порезали себе вены в знак протеста против жестоких действий сотрудников ФСИН. Позже один из заключенных рассказал «Мбх медиа», что увечья себе нанесли около 200 человек.

В управлении ФСИН говорили о нападении осужденных на одного из сотрудников, его госпитализировали. «После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая», — указано в сообщении.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев