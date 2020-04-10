Заключенные иркутской колонии устроили бунт 10.04.2020, 20:30

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иллюстрационное Фото

На территории колонии произошел пожар.

В иркутской исправительной колонии №15 осужденные порезали вены и устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных. На территории колонии произошел пожар, сообщает «Новая газета».

В колонии строгого режима в Иркутской области бунт. Десятки заключённых протестуют против жестоких, по их мнению, действий руководства ИК.

Бунт попытались подавить бойцы ФСИН, однако никаких результатов это не дало: заключенные просто подожгли комплекс зданий местной лесопилки.

В колонии строгого режима в Иркутской области бунт. Десятки заключённых протестуют против жестоких, по их мнению, действий руководства ИК.



Бунт попытались подавить бойцы ФСИН, однако никаких результатов это не дало: зеки просто подожгли комплекс зданий местной лесопилки. pic.twitter.com/wlUyWdb7Go — baza (@bazabazon) April 10, 2020

По информации телеканала «Дождь», спецназ открыл огонь. Правозащитник Павел Глущенко рассказал, что против заключенных применили силу и связали их скотчем.

Правозащитница Ольга Романова в своем «Фейсбуке» пишет, что «заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него все горит». «Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все», — передает Романова.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, накануне один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников ИК-15 и нецензурно выражался в их адрес. Несколько заключенных «в это время нанесли себе телесные повреждения».

Ранее «Совет правозащитников Иркутской области» сообщил, что около 20 заключенных порезали себе вены в знак протеста против жестоких действий сотрудников ФСИН. Позже один из заключенных рассказал «Мбх медиа», что увечья себе нанесли около 200 человек.

В управлении ФСИН говорили о нападении осужденных на одного из сотрудников, его госпитализировали. «После проведения беседы и разъяснения причин произошедшего осужденные отказались от противоправных действий. В настоящий момент обстановка в учреждении контролируемая», — указано в сообщении.