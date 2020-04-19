Фотофакт: Больницы под Витебском «разгружают» для пациентов с COVID-19 8 19.04.2020, 10:41

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Иллюстрационное фото: onliner.by

В городе мест уже не хватает?

Некоторые больницы в Витебском районе освобождают от обычных пациентов. Их будут заполнять инфицированными COVID-19 и теми, у кого возможно заражение, сообщает телеграм-канал «Баста».

17 апреля из участковой больницы в деревне Бабиничи вывезли всех пациентов и завезли первых с подозрением на коронавирус.

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