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Фотофакт: Больницы под Витебском «разгружают» для пациентов с COVID-19

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  • 19.04.2020, 10:41
  • 6,192
Фотофакт: Больницы под Витебском «разгружают» для пациентов с COVID-19
Иллюстрационное фото: onliner.by

В городе мест уже не хватает?

Некоторые больницы в Витебском районе освобождают от обычных пациентов. Их будут заполнять инфицированными COVID-19 и теми, у кого возможно заражение, сообщает телеграм-канал «Баста».

17 апреля из участковой больницы в деревне Бабиничи вывезли всех пациентов и завезли первых с подозрением на коронавирус.

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