Фотофакт: Больницы под Витебском «разгружают» для пациентов с COVID-19

Фотофакт: Больницы под Витебском «разгружают» для пациентов с COVID-198
- 19.04.2020, 10:41
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В городе мест уже не хватает?
Некоторые больницы в Витебском районе освобождают от обычных пациентов. Их будут заполнять инфицированными COVID-19 и теми, у кого возможно заражение, сообщает телеграм-канал «Баста».
17 апреля из участковой больницы в деревне Бабиничи вывезли всех пациентов и завезли первых с подозрением на коронавирус.
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