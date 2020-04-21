Коронавирус выявлен у хоккеистов гродненского «Немана» 13 21.04.2020, 20:33

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иллюстрационное Фото

Это стало известно благодаря финским игрокам клуба, сдавшим тесты на родине.

О коронавирусе в гродненском клубе "Неман" узнали благодаря финским хоккеистам, сдавшим тесты на родине.

"Четыре финских легионера "Немана" Сами Йекунен, Йоонас Хурри, Валттери Хиетанен и Тимо Хильтунен улетели в Хельсинка на выходные. Сразу по прибытии они сдали экспресс-тесты на коронавирус. Три теста оказались положительными. Сейчас все хоккеисты "Немана" на карантине, тоже ждут результатов тестов", - сообщает телеграм-каналу “Баста!” источник в клубе.

10 апреля, за несколько дней до отлета финских хоккеистов, руководство клуба провело церемонию награждения команды на ледовой арене. Медали вручал глава совета депутатов Гродненской области Игорь Жук. Сейчас он, как сообщают источники, также на карантине.

Как передает “Трибуна”, в составе “Неман-2” и юниорского состава оказалось сразу 17 инфицированных. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на базе отдыха “Свитанак”.

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