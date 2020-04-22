В Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер «скорой» 5 22.04.2020, 18:33

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Ее мать в тяжелом состоянии.

В райцентре Буда-Кошелево Гомельской области 21 апреля умерла 45-летняя фельдшер скорой помощи Галина Н. Об этом «Радыё Свабода» сообщили сразу несколько источников. Известно, что у нее была пневмония.

«Ее в тяжелом состоянии переводили в Гомель, но спасти не удалось. В Гомеле она находилась на аппарате ИВЛ. Её мать тоже заболела, сейчас она находится в одной из районных больниц на ИВЛ», - сказали коллеги погибшей.

«Она окончила Гомельский медицинский колледж. Затем она всю жизнь работала на машине скорой помощи в Буда-Кошелево. Она любила свою работу», - сказал коллега.

У Галины остались муж и дочь.

Один из коллег фельдшера сообщила, что сегодня она сама была госпитализирована с пневмонией.

Подтвердили ли у погибшей коронавирус, неизвестно. На момент публикации не удалось получить официальный комментарий.

Сложная ситуация с распространением коронавируса в Буда-Кошелево складывается с начала апреля. Тогда 39 жителей поселка Коммунар, в основном школьники и учителя, были доставлены в районную больницу. Тесты оказались отрицательными, детей отправили домой. Началось с того, что коронавирус был подтвержден у одного мальчика. Вероятно, он заразился от тренера Гомельской СДЮШОР-4.

Позже коронавирусом заболели врачи, работающие на скорой помощи, а также в реанимации и терапии.

Не обошел коронавирус и пациентов в терапевтическом отделении. У медиков не было средств индивидуальной защиты, хотя руководство районной больницы утверждает иное.

В номере районной газеты « Авангард» от 18 апреля главный врач районной больницы признала, что «были случаи заражения COVID-19 среди медработников».