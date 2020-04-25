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Врач Наталья Ларионова: То, что происходит в Беларуси - это атомная бомба

  • 25.04.2020, 14:23
  • 1,148
Врач Наталья Ларионова: То, что происходит в Беларуси - это атомная бомба
Наталья Ларионова

Врачи работают на износ, а трупы вывозят машинами.

Наталья Ларионова - врач лабораторной диагностики Витебской больницы скорой медицинской помощи. Она стала первым белорусским врачом, который нашел в себе смелость забить тревогу на весь мир.

В своем обращении Наталья написала: «цифры заболеваемости, которые Беларусь подает во Всемирную организацию здравоохранения, абсолютно мифические». Действительно, специалисты утверждают, что официальные белорусские цифры зараженных и умерших можно смело умножать минимум на 10…

В фильме «Эпидемия во время диктатуры» врач рассказывает:

«Я поняла, что я могу похоронить ряд своих близких друзей, потому что давно описано, как врачи погибают, и на износ, и трупы вывозят машинами.

Я поняла, что теряю семью, что теряю близких, врачей, мы будем на передовой, мы будем умирать, как мухи, я потеряю своих родителей, которые уже в возрасте.

Нас еще ждет впереди большое испытание. Это атомная бомба — то, что происходит. Почему люди, разумные политики, военные, почему все молчат? Мы просто предали свою страну, вы понимаете?

Но я не боюсь. Погибать так за родину хотя бы. У меня воевали мои деды, нельзя молчать в этой ситуации».

Смотрите фильм «Эпидемия во время диктатуры» на нашем канале Vimeo.

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