Знали заранее: громкие факты об аварии на ЧАЭС, которые пытались скрыть 6 26.04.2020, 13:37

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Фото: dpa

Первые догадки о возможном взрыве появились еще в 1978 году.

26 апреля 2020 года исполняется 34 года с момента ужасной катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая стала едва ли не самой крупной техногенной аварией за всю историю человечества.

"Апостроф" собрал интересные детали о трагедии, которые доказывают, что о вероятности аварии в СССР знали заранее и могли сделать хоть что-то, чтобы ее предотвратить.

Первые догадки о возможном взрыве появились еще в 1978 году

Строительство атомной станции началось еще в 1970-х годах, а уже в 1978 году произошел запуск второго энергоблока. Исходя из рассекреченных документов КГБ, с 1973 по 1984 год строители неоднократно нарушали технические нормы. Кроме того, есть информация о том, что на объекте часто присутствовали посторонние лица.

Украинский отдел КГБ отмечал нюансы в работе арматурного цеха. Также там были недовольны и качеством материалов, которые использовались для строительства.

В документах говорится, что строители часто устанавливали армокаркасы из стали низких марок с плохим качеством электросварки.

Первые серьезные опасения появились в декабре 1978 года. Они были указаны в отчете начальника одного из отделов КГБ. Он указал, что при строительстве второго блока были зафиксированы факты нарушений технологических норм и монтажных работ. Уже тогда он писал, что это все при эксплуатации реактора может повлечь за собой чрезвычайные происшествия.

Первый "звоночек" прогремел еще в 1982 году

Практически во время всего периода строительства ЧАЭС происходили небольшие аварии и несчастные случаи. А вот первая серьезная авария произошла за четыре года до глобальной катастрофы.

14 сентября 1982 года во время аварии на первом энергоблоке радиоактивное топливо выпало в графитовую кладку. Это привело к повышению уровня гамма-излучений до 1000 микрорентген в секунду, что превысило допустимый предел в 100 раз. Тогда же во время дождя произошло загрязнение территории радиацией.

Руководство станции приняло решение промыть загрязненные участки водой, после чего засыпали их листьями и грунтом.