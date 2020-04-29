Список памяти 7 29.04.2020, 13:19

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Фото: Belta.by

Белорусские медики, которые умерли во время пандемии COVID-19.

Сотни белорусских врачей заразились COVID-19, многим был поставлен диагноз пневмония. Среди них есть умершие. Журналисты собирали истории о врачах, медработниках и медсестрах, которые погибли в этом году, спасая белорусов от новой для человечества болезни, передает «Радыё Свабода».

Светлана Киселева. 47 лет, медсестра городской клинической больницы № 1, г. Витебск. Умерла 3 апреля 2020 года

3 апреля стала известно про первую жертву коронавируса среди врачей. Официально Светлана Киселева скончалась от пневмонии. Больница, где работала медсестра, была с середины марта перепрофилирована для приема пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией. Но в то время врачам не выдавали средств защиты. Только 15 грамм спирта на день для дезинфекции рук. Анастасия Киселева, дочь медсестры, рассказала, мать думала, что заразилась на работе.

«Моя мама очень любила медицину и свое дело. Она всю жизнь проработала в одной больнице, но государство не позаботилось о врачах в трудной ситуации. Медик умер. Моя 7-летняя сестра осталась без мамы», - сказала Анастасия.

Василий Липинин, 50 лет, фельдшер скорой помощи, Борисов. Умер 8 апреля 2020 года

Фельдшер Василий Липинин 27 лет отработал в машине скорой помощи в Борисове. Он никогда не жаловался на болезни и никогда не обращался лечится. Врач заболел 26 марта, когда в Беларуси было официально подтверждено 86 случаев коронавируса.

«Он написал своей сестре: «Я думаю, что у меня есть «это», потому что есть похожи симптомы». Последний разговор был обычным, ничего особенного. Он не думал, что умрет. И мы не думали, пока не стало совсем плохо».

Так вспоминает последние дни жизни своего отца Даниил Липинин. В больнице медику сделали три теста на коронавирус. Первый был отрицательным. Два другие - положительными. В свидетельстве о смерти также написано, что причиной смерти была двусторонняя пневмония и коронавирус.

Оксана Радкевич, 45 лет, медсестра детского отделения, Докшицы. Умерла 21 апреля 2020 года

Оксана работала в одном из эпицентров коронавируса в Беларуси. В семитысячных Докшицах вся больница была перепрофилирована под прием пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Оксана работала в детской консультации Докшицкой районной больницы. У нее была пневмония, и последние несколько дней она лежала на ИВЛ.

«Вчера нас покинула многими любимая медсестра. Лично для моих детей она была второй мамой. Она никогда не отказывала в помощи, всегда давала совет. Это был медик с большой буквы», - такой соболезнующий пост появился в «ВКонтакте», в группе «Докшицы LIVE».

Наталья Шматко, 56 лет, медсестра скорой медицинской помощи, Минск. Умерла 20 апреля 2020 года

Наталья 38 лет отработала в больнице скорой помощи в Минске. После последнего дежурства 10 апреля у нее начался кашель, поднялась температура, рассказал ее сын. По его словам, у матери был обнаружен коронавирус. Она была похоронена в закрытом гробу.

По словам Вадима, его мама очень любила свою работу и жила ею. Она пошла работать в скорую помощь сразу после учебы и осталась там на всю жизнь. Работала практически во всех отделениях, в последнее время - в стоматологическом.

«Все курсы квалификации сдавала всегда на «отлично»... Человек просто жил своей работой. Ветеран труда, заслуженный работник скорой медицинской помощи. Мой дедушка был фельдшером, поэтому она и пошла в него - в нашей семье больше нет врачей. Но мы с братом и папой никогда не ходили в больницу - нас всегда лечила мама».

Надежда Фомина, 41 год, медсестра областной клинической больницы, Витебск. Умерла 16 апреля 2020 года

Надежда Фомина работала медсестрой в отделении микрохирургии глаза областной клинической больницы.

«Заболела она давно - еще в марте. Полторы недели была на ИВЛ. В больнице скорой помощи у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат положительный», - сказали коллеги медсестры.

Галина Новичкова, 45 лет, медсестра скорой помощи, Буда-Кошелево. Умерла 20 апреля 2020 года

В Буда-Кошелево - очаг коронавируса. На небольшой райцентр около Гомеля более 70 подтвержденных случаев COVID-19. Врачи тоже болеют. Галина стала первым медработником, умершим от коронавируса. Коллеги считают, что инфекцию она подцепила в больнице.

«Галя лечилась в терапии, - сказали коллеги медсестры. - У нее были проблемы с давлением и сердцем. Затем она была выписана. Коронавирус обнаружили в терапии, и всех пациентов бытсро выписали. Возможно, именно в терапии Галя она заразилась коронавирусом. Она вышла на смену, и ей стало плохо. Сначала ее положили в нашу больницу, затем перевезли в Гомель. Галя была на ИВЛ. Она умерла в понедельник. 22 апреля прошли похороны. В закрытом гробу».

Елена Пашко, 54 года, врач поликлиники № 3, Барановичи. Умерла 28 апреля 2020 года

Елена работала в поликлинике с 2001 года. Она заболела воспалением легких и находилась на лечении в городской больнице № 2 в Барановичах.

Список обновляется.