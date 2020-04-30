Стефания Станюта читала со сцены «Отче наш» в советские годы: редкие фото великой актрисы 2 30.04.2020, 22:30

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30 апреля 2020-го - 115 лет со дня рождения народной артистки СССР и нашей страны Стефании Станюты.

В день рождения великой белорусской актрисы kp.by вместе с фотографом Евгением Коктышем посмотрела уникальные снимки со сцены и из жизни и записала его воспоминания

- Для себя я Стефанию Станюту ставлю в один ряд с Евфросинией Полоцкой. Софией Слуцкой, Барбарой Радзивилл - величайшими женщинами в нашей истории. Не зря драматург Алексей Дударев называл ее символом Беларуси - так же отношусь к ней и я. Ей не надо было ничего, чтобы покорить зал: только ее присутствие, ласковая улыбка, доброта, - говорит известный фотограф Евгений Фомич.

Стефания Станюта с коллегами по театру - актером Виктором Манаевым и завлитом Купаловского Мариной Бортницкой. Фото: Евгений КОКТЫШ

С актером Августом Миловановым после спектакля "Памінальная малітва" и с драматургом Николаем Матуковским после премьеры его "Мудрамера". Фото: Евгений КОКТЫШ

Ему не раз доводилось снимать актрису на сцене и за кулисами. А познакомились они, когда Коктышу предложили сделать фото труппы для портретной галереи.

- Мне выделили огромную комнату, всем обеспечили, время не ограничивали. Я хотел сделать такие фото, чтобы видны были не роли, а сами артисты: скажем, сам Арнольд Помазан, а не его пан Быковский из «Паўлінкі». Тяжелее всего было снимать Виктора Манаева: артист потрясающий, а докопаться до него самого мне, наверное, так и не удалось. Как и со Стефанией Станютой. После съемок в театре мы с ней ездили в Троицкое предместье. Но такой портрет, как хотел, снял лишь на кинофестивале под Смоленском: Стефания Михайловна задумалась, а я успел щелкнуть затвором.

Тот самый портрет Стефании Станюты, который так долго пытался снять фотограф. Фото: Евгений КОКТЫШ

Коктыш вспоминает, что Станюта привлекала всеобщее внимание и на сцене, и вне ее:

- Запомнилось, как в спектакле «Крык на хутары» она выходила на сцену в белых одеждах и просто читала молитву, «Отче наш». Это буквально до дрожи пронизывало. Да еще и в советские годы, пусть и перед распадом СССР, прочесть со сцены молитву… Это было невероятно!

Станюта завораживала и в ролях легкого репертуара, а уж тем более в таких спектаклях, как "Крык на хутары", где она читала со сцены молитву. Фото: Евгений КОКТЫШ

Стефания Станюта с Игорем Денисовым в знаменитом спектакле "Гаральд і Мод". Фото: Евгений КОКТЫШ

- Большего авторитета в театре я не знал - видел, как к ней не то что прислушиваются, а по-настоящему слушают. Помню, как у моего литовского друга, фотографа Римантаса Дихавичюса, вышла книга «Среди цветов» - блестящая обнаженка. Я принес эту книгу в театр и смотрел за реакцией артистов. Когда книгу взяла Стефания Михайловна, она приговаривала: «Божачкі, якая прыгажосць, які цуд!» Тогда стали положительно оценивать увиденное и ее коллеги.

Стефания Станюта всегда была в центре внимания коллег. Фото: Евгений КОКТЫШ

Евгений Фомич признается: неудивительно, что после спектаклей, пользуясь тем, что была машина, он с радостью отвозил Стефанию Михайловну домой на улицу Карастояновой.

- Из чаевничанья у нее дома я запомнил печенье, сушки и конфеты-подушечки, как в детстве. До сих пор помню вкус этих конфет.

С Марией Захаревич и Элемом Климовым после премьеры фильма "Иди и смотри". Фото: Евгений КОКТЫШ

Фотограф говорит, что у него было всего пару случаев, когда он оказывался в кадре с героями своих снимков.

- Однажды снять меня с Василем Быковым предложила его супруга Ирина Михайловна. А со Стефанией Станютой меня снял на «Кінакалядках» режиссер Михаил Пташук - по ее намеку. Причем Миша это так обставил, мол, ты, Женя, мой земляк - давай я тебя сниму!