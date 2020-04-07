Ученые создали гибкий бетон по технологии Древнего Рима 7 7.04.2020, 13:19

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Построенные из него здания смогут сохранить свою структуру во время землетрясений.

Гибкость древнеримского бетона в 400 раз выше, чем у современного.

Современные технологии производства бетона плохо влияют на экологию из-за углекислого газа, выделяющегося в процессе. Ученые смогли создать гибкий бетон, используя секреты мастеров Древнего Рима, пишет lenta.ua.

В ходе производства гибкого бетона используется летучая зола, которая образуется после сжигания угля, а не вредный портландцемент. Выяснилось, что жители Римской империи применяли похожие технологии, смешивая вулканический пепел и негашеную известь. Здания из полученного материала сохранились до наших дней из-за его надежности и прочности. Но самое главное, бетон, произведенный таким методом, является экологичным: выбросы углекислого газа сокращаются на 76%, а энергозатраты на 36%.

Гибкость древнеримского бетона в 400 раз выше, чем у современного. Это означает, что во время землетрясения здания смогут сохранить свою структуру. Минусом разработки является ее высокая стоимость. Сроки внедрения бетона в производство пока не известны.