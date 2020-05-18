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В Беларуси отменили футбольный матч из-за коронавируса

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  • 18.05.2020, 16:24
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В Беларуси отменили футбольный матч из-за коронавируса

У футболиста «Минска» подозревают COVID-19.

Сегодня Бюро исполнителного комитета АБФФ приняло решение о переносе матча 10-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» – «Минск», передает «Трибуна».

Напомним, встреча должна была состояться 23-го мая в 14.00. Данное решение принято в связи с тем, что у футболиста «Минска» подозрение на наличие вируса COVID-19.

Также перенесены матчи 10-го тура среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» – «Неман» и «Смолевичи» – «Минск». Поединки, которые должны были состоятся 19-мая и 22-го мая соответственно, перенесены на более поздний срок.


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